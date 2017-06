Skema e thjeshtë për maturantët. Si ti konvertoni pikët në nota?

Shumë maturanët mbase se kanë ende të qartë si të konvertojnë pikët që kanë marrë dhe do marrin në provimet e maturës shtetërore me notat. Ndaj më poshtë ju orjentojmë me to…

Konvertimi i pikëve në nota:

0-9 Pikë, merr notën 4

10 Pikë, notën 4.50

11 Pikë, notën 4.67

12 Pikë 4.83

13 Pikë 5.00

14 Pikë 5.17

15 Pikë 5.33

16 Pikë 5.50

17 Pikë 5.67

18 Pikë 5.83

19 Pikë 6.00

20 Pikë 6.17

21 Pikë 6.33

22 Pikë 6.50

23 Pikë 6.63

24 Pikë 6.75

25 Pikë 6.88

26 Pikë 7.00

27 Pikë 7.13

28 Pikë 7.25

29 Pikë 7.38

30 Pikë 7.50

31 Pikë 7.63

32 Pikë 7.75

33 Pikë 7.88

34 Pikë 8.00

35 Pikë 8.13

36 Pikë 8.25

37 Pikë 8.38

38 Pikë 8.50

39 Pikë 8.64

40 Pikë 8.79

41 Pikë 8.93

42 Pikë 9.07

43 Pikë 9.21

44 Pikë 9.36

45 Pikë 9.50

46 Pikë 9.60

47 Pikë 9.70

48 Pikë 9.80

49 Pikë 9.90

50 Pikë, nota 10