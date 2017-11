Simbolika e shkollave shqipe në diasporë

Vangjush Saro





Ndër mësimet më të vlefshme të Historisë së Shqipërisë, për të gjithë ne, mbetet përpjekja e madhe e përfaqësuesve më në zë të Rilindjes Kombëtare për shkollën shqipe. Pikërisht, një nga dukuritë më interesante të emigracionit të sotëm shqiptar, të jetës së diasporës, siç po quhet tani, është hapja e shkollave dhe klasave, ku mësohet gjuha shqipe dhe kultura shqiptare. Kjo do të thotë se prirja është ajo e duhura. Shkollat shqipe funksionojnë tashmë në disa vende perëndimore, ku jetojnë e punojnë prej vitesh qytetarë shqiptarë: Në Greqi e Itali, në SHBA e Kanada etj. Karakteristikë e këtyre shkollave është prirja e qytetarëve shqiptarë me banim në këto vende, për të përcjellë te fëmijët e tyre, te brezat e rinj, gjuhën amtare, kulturën dhe traditat shqiptare. Dhe këtë mision të shenjtë, më mirë se kushdo, mund ta realizojë shkolla.