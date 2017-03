Si “dështoi” promovimi i librit“Rrëfen Kriminalisti”

Nga Miltiadh M. Muçi





Shumë nga lexuesit e librit “Rrëfen Kriminalisti” më janë drejtuar, përse kam zëvendësuar recensën me mendimet e katër lexuesve të parë, anonimë? Është një pyetje më se e drejtë, për të cilën isha parapërgatitur dhe jo vetëm, për sa kohë tre prej tyre ndodheshin në marrëdhënie pune me pushtetin, specialistë me përvojë të fushës së policisë. Kështu mendova, të shpreh dhe një herë sa shumë problem vazhdon ta ketë shoqëria jonë, të mos e ndjejë peshën e pushtetit. A mund të jesh i lirë, në këtë sistem “demokratik” të kapur nga një grusht personash, të shprehësh lirshëm mendimin kur objekti i botimit të librit është “shkelja e të drejtave themelore të njeriut”, nga veprimet dhe qëndrimet e pushtetarëve të dy krahëve të politikës?