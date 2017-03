Shtie me armë lodër, dënohet me 5 vjet burg shqiptari në Londër

Një shqiptar, i cili qëlloi me armë në drejtim të një bande është dënuar me 5 vite heqje lirie.





Kujtim Elezaj, i cili qëndronte ilegalisht në Angli, nxori imitim pistolete dhe nisi të shtinte në drejtim në personave që ishin përfshirë në një sherr në rrugët e Oxford –it lindor.





25-vjeçari, i cili do të deportohet drejt Shqipërisë pasi të ketë kryer gjysmën e dënimit në Britani, u përpoq që të gënjente rivalët sikur po i qëllonte me armë të vërtetë dhe se ata do të plagoseshin apo do të mbeteshin të vrarë.





Gjykatësi Peter Ross, e dënoi Elezaj për veprimin e tij teksa dha verdiktin për të. I riu shqiptar besohet se përdori një imitim arme që përdoren nga qitësit olimpikë.

“Dhuna ekstreme” mes dy bandave shqiptare do ketë qenë e tmerrshme për dëshmitarët që ndodheshin në atë moment në rrugën Ridgefield, tha gjykatësi.





Ross tha gjithashtu se do ta rishikonte dënimin për Elezaj nëse ai do të tregonte se ku e kishte fshehur armën.