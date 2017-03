Pranga fakirëve që ndërrojnë çatitë, heshtje për “kullën” që po ndërton Prefekti i Tiranës

Vjollca KUTA





“Kulla” që po ndërton “kryeministri” i Qarkut të Tiranës Sadi Vorpsi, mund të jetë me leje, por lejet jepen vetëm për shtetarët





Fillimisht po përmendim dy fakte, të njëjtë në përmbajtje, por krejt të kundërt në qëndrimet e shtetit ndaj të drejtave të qytetarëve:





1. Në datën 7 maj 2016, në aksin rrugor nacional në Qerret të Kavajës, nëna e 3 fëmijëve, shtetasja S. Negollari, së bashku me 2 fëmijët e saj foshnja, kanë humbur jetën në aksident automobilistik, duke udhëtuar drejt Rrogozhinës, ku së bashku me fëmijët do të takonte bashkëshortin e saj, të burgosur për shkak se kishte nisur të rikonstruktonte banesën pa leje, e cila nuk u jepej prej shtetit edhe pse ishte kërkuar 34 herë.





2. Gazeta “Telegraf”, ka marrë disa ditë më parë, një denoncim faktik, me këtë tekst: “Jemi një çift pensionistësh në Tiranë. Prej afro 10 vitesh, jetojmë në një banesë me çati të rrënuar, me rrezik për jetën. Disa kohë më parë, dy fëmijët që punojnë në emigracion, na dërguan një vlerë financiare në euro, që ta përdornim për riparimin e çatisë së kalbur të banesës. Me mendjen, se është e drejta jonë të bëjmë meremetime në banesën që na rrezikon jetën e shëndetin, nisëm punën për të ndërruar krejt çatinë e shtëpisë. Pas 2 ditësh, na erdhi policia e cila, pasi rrethoi banesën me shirit të shkruar “Zonë krimi”, më urdhëroi: Mos i vazhdo më punimet, se do të përfundosh në burg si të tjerët…”. Ky qëndrim më çuditi, kur tek “Medreseja”, një ndërtesë ish-zyrë Shërbim Funerale “ALBA-2000”, po lejohet ta çojë çatinë në qiell, duke shtuar disa kate”.