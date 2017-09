Shqiptarët studiojnë jashtë. Ja shtetet më të preferuara…

Mbi 24 mijë studentë shqiptarë aktualisht studiojnë jashtë vendit. Sipas Institutit të Statistikave të UNESCO-s, rreth 80% e tyre kanë preferuar të studiojnë në vendet fqinje, si Italia dhe Greqia e këtu flasim vetëm për vitin akademik 2016-2017.

Megjithëse ka shënuar një rënie me rreth 177 studentë krahasuar me një vit akademik më parë në Itali studojnë rreth 11,460 studentë. Vendi i dytë me numrin më të lartë të studentëve shqiptarë është Greqia me 7,339 studentë. Edhe Greqia ka pësuar një rënie nga viti akademik 2015 – 2016 të numrit të studentëve me rreth 870. E mbase kjo rënie justifikohet me faktin se po rritet numri i atyre, që po studiojnë në shtete të tjera, ku kryeson Turqia me gati dy herë më shumë se në vitin akademik 2015-2016.