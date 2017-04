Shqiptarët shpikje tjetër për të fshehur drogën, kapen në Kapshticë 71 kg kanabis në tuba plastikë

Policia Kufitare e Kapshticës ka goditur një tjetër tentativë të trafikut ndërkombëtar të lëndëve narkotike. Në tentativë për të trafikuar drogën trafikantët shqiptarë kanë gjetur forma nga më të ndryshmet për fshehjen e saj.





Sipas informacioneve zyrtare, Shërbimet e Stacionit të Policisë Kufitare të Kapshticës arrestuan në flagrancë 60-vjeçarin Qani Mançe, banues në Tiranë, drejtues i kamionit ku u zbuluan 71 kg kanabis.





Në orët e para të ditës së sotme 60-vjeçari u paraqit në dalje të Republikës së Shqipërisë, me mjetin kamion të markës “Scania” me targa AA273DY dhe rimorkio me targë TR0148K.





Nisur nga dyshimet e shfaqura, ky mjet u përzgjodh nga shërbimet e Policisë Kufitare, në bashkëpunim me Doganën, për verifikim në vijën e dytë.





Gjatë kontrollit në skaner, u shfaqën dyshime se në pjesën e tavanit të rimorkios, mund të ishte fshehur lëndë narkotike.





Konkretisht në brendësi të tubave metalikë të cilët mbanin skeletin e mbulesës së rimorkios, u konstatuan 99 tuba të tjerë plastikë me ngjyrë portokalli.