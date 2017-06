Shqiptarët, ndër popujt që punojnë më shumë orë në vit në botë

Shqiptarët punojnë rreth 2230 orë në një vit, më shumë se të gjitha vendet e Bashkimit Europian dhe më shumë se mesatarja e orëve të vendeve të OECD-së.





Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik ka publikuar statistikat e reja mbi Tregun e Punës më 12 qershor, në të cilën ka përllogaritur orët e punës sipas shteteve.





Numrin më të ulët të orëve të punës në vit e ka Gjermania. Gjermanët punojnë vetëm 1371 orë dhe ndiqen nga holandezët, të cilët punojnë 1419. “Më pak orë punojnë dhe norvegjezët me 1424, francezët 1482 orë, zviceranët 1590 orë. Por këto janë dhe shtetet me produktivitetin më të lartë në BE, pasi vijojnë të kenë të ardhura më të larta se mesatarja e Bashkimit Europian.





Në Shqipëri, sipas të dhënave të INSTAT, shqiptarët punojnë rreth 2230 orë në vit. Pas shqiptarëve, populli “më punëtor” në Europë duket se janë grekët, që sipas të dhënave të përpunuara nga OECD punojnë rreth 2042 orë në vit. Në botë, shqiptarët rezultojnë të punojnë me kohëzgjatje të ngjashme me meksikanët, koreanët, kostarikanët.





Të dhënat e mëparshme nga Komisioni Europian kanë treguar se edhe shtetet e tjera të Ballkanit punojnë me orë të zgjatura, ndërsa rekordin në Europë e mban Turqia, me gati 2500 orë në vit.





Në Shqipëri është shumë më e lartë dhe përqindja e punonjësve që punojnë më shumë se 40 orë pune, që teorikisht është dhe kohëzgjatja mesatare e parashikuar në Kodin e Punës.