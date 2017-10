Shqiptari që ishte në krye të trupave osmane që pushtuan Otranton

Gëzim LLOJDIA*





Emri i Gedik Ahmet Pashës - Edirne, 18 nëntor 1482, thotë Romualdo Rossetti, është kujtuar me trishtim në Otranto për egërsinë me të cilën në 14 gusht 1480, ai urdhëroi njerëzit e tij për të prerë kokat e 800 burgosurit në kodrën e Minerva, pasi kanë përdhunuar vajzat , therja e burrave të paarmatosur dhe peshkopit të besimit, gra, pleq dhe fëmijë, prishen dhe njollosën vendet më të rëndësishme të kultit të krishterë si Kisha e Shën Pjetrit, katedralja dhe manastirit të lashtë Basilian të San Casole Nicola etj. Mirëpo duke kërkuar identifikimin e plotë të kësaj figure ndeshim në të dhëna surprizë. Cila ishte origjina e këtij xhelati që udhëhoqi trupat osmane drejt perëndimit, kryesisht drejt Otrantos, kur më parë ndërmori pothuajse të gjitha ekspeditat e tij në Anadoll. Sfondi dhe portreti i tij mbetet kryesisht i panjohur. Disa burime pohojnë se ai ishte me prejardhje shqiptare dhe të tjerë, se ai ishte me prejardhje greke ose serbe. Historianët italianë pohojnë se ai ishte serb.Burimet flasin se Gedik Ahmed Pasha u lind në Serbi . Në disa përshkrime të tjera është gati i plotë portreti i këtij njeriu. Achmet Pasha Breche (i njohur më mirë si Acmet ose Acomet Basna dhe gjithashtu si Keduc Achemet , Ghedik Almed -Geduk Ali Pasha ose thjesht Basna) ishte një njeri i jo panjohur për Islamin me origjinë sllave. Ndërsa portreti i tij fizik është ky: i vogël në shtat, flokë kafe, hundë e mjekër të vogël,, fytyrë e shëmtuar, mizor dhe shumë dorështrënguar. Ja edhe jetëshkrimi i këtij mizori shtatë-shkurtër: Duket se, është vetëm një nga shumë të krishterë renegatë me origjinë serbe apo greko –bizantine, të cilët kanë luftuar për kauzën e Islamit dhe që ndërmori ofensivën osmane përtej Adriatikut. Në kohën e sulltan Muratit II, ai hyri në pallat si një shërbëtor e u largua nga pallati me një gradë ushtarake, në komandën e Sulltan Mehmed Pushtuesit dhe u gradua guvernatori i Roumelisë. Më vonë u emërua guvernatori i Anadollit , në vitin 1462. Ai kishte arritjen e tij ushtarake nga pushtimit i Koyulhisar, në vitin 1461. Në vitin 1469, pushtoi Karaman, Eregli dhe Akhisar. Ahmed Pasha u bashkua me fushatën, që ka rezultuar me pushtimin e Egriboz në vitin e ardhshëm. Në të njëjtin vit, ai u bë vezir. Në vitin 1471, ai pushtoi Alaiye, në Icel vitin tjetër Karaman, Silifke, Mokan, Gorigos , Gulek dhe Lulye ishin aneksuar. Ahmed Pasha mundi Karamanoglu Pir Ahmedin dhe vëllain e tij Kasim Beu. Ai ka luajtur një rol të rëndësishëm në triumfin e Otlukbeli. Për shkak të karrierës së tij të shkëlqyer ushtarake, ai zëvendësoi vezirin e madh Mahmud Pashën. Ai vazhdoi aktivitetet e tij në Icel dhe Karaman duke kapur Ermenek, Manyan dhe Silifke. Në vitin 1475, ai pushtoi Kefe dhe pastaj Sulak dhe Azap dhe rrethoi Menkup. Në vitin 1477, ai refuzoi fushatën e Shqipërisë dhe u shkarkua dhe u burgos në Rumelihisari ( Kalaja e Roumelia ). Ai u lirua nga pajtimi me Hersekzade Ahmed dhe u emërua ( Komandanti i Marinës ). Ai pushtoi Kefelonia, Zanta dhe Ayamavra në detin Egje, në vitin 1479. Sulltan Mehmed Pushtuesi e ka dërguar marinën e komanduar nga Ahmet Pasha në Otrantos në vitin 1480. Ai pushtoi Otranton, në gusht të vitit 1480. Ai mësoi vdekjen e sulltanit Mehmed, ndërsa ishte duke organizuar një fushatë në Itali. Edhe pse ai kërkoi mbështetjen e Sulltan Bajzitit të Dytë, u thirr përsëri në Stamboll. Në vitin 1481, ai mbështeti Sulltan Bajzitin II në fron në luftën e tij me vëllain e tij Cem sulltani. Por, Bajzitit e ka burgosur ndërkaq Gedik Ahmet Pashës, duke e akuzuar atë se është një përkrahës i Cem sulltanit. Ahmed Pasha u lirua, pas rebelimit të Kapikulu (Trupave të Rojeve, Yeniceri Corps ). Në 18 nëntor 1482 , ai u vra me urdhër të Sulltan Bajzitit, në Edirne. Ai ndërmori pothuajse të gjitha ekspeditat e tij në Anadoll. Ky serb mund të quhet si kryesori i ushtrisë osmane, ai mundi principatën e fundit, që i rezistonin ekspansionit osman në Anadoll, të Karamanids që kishte qenë, Principata e fortë në Anadoll për gati 200 vjet, edhe më e fortë se osmanëve në fillim të këtij të fundit. Ata në mënyrë efektive arritën sukses në Sulltanatin selxhuk Anatolian në sasinë e pasurisë të mbajtur, në mesin e qytetit të Konia,ish kryeqyteti Selcukëve . Në këtë kuptim, fitorja e Gedik Ahmet Pashës kundër Karamanids në 1471, kur trupat e tij pushtuan territorin e tyre si edhe rajoni i Mesdheut bregdetare rreth Ermenek, Mennan dhe Silifke, ishte prova vendimtare për të ardhmen e osmanëve. Karriera e tij politike u bë meteorike në ushtri si një strateg, kur ai mundi karamanide e fundit, që pengonin përparimin e Mehmet II në Anadoll. Principata Islamike që mbahet deri në ambiciet ekspansioniste të Perandorisë Osmane për më shumë se dyqind vjet. Fitorja e tij kundër Karamanid në 147 , e lejoi Perandorinë e "Portës së Lartë," për të pushtuar rajonin strategjik bregdetar të Mesdheut dhe që e kishte bërë të begatë me rrugët e saj të tregtisë dhe rrugëve tregtare të qytetit, Silikke, Mennan dhe Ermenek. Hungërima e flotës në dispozicion për pushtimin e Italisë ishte jashtëzakonisht e madhe. Sipas burimeve të ndryshme historike, ishte e përbërë nga një numër mes të 70 dhe 200 anije nominalisht të afta të mbanin nga 18.000 dhe 100.000 njerëzve, këto shifra nuk janë të konfirmuara historikisht. Nga përafrimit, flota kishte në drejtim luftanije rreth 90 galera, 40 galleons dhe një tjetër rreth 20 anije, për një total prej rreth 150 anije. Është e besueshme se flota turke mbante një ushtri prej 18.000 njerëz. Duke iu turrur Otrantos urdhëroi njerëzit e tij të kryenin bastisje përgjatë gadishullit të Salentos në dëm të shumë fshatrave, megjithatë, për të sulmuar qytetin në rrethim dhe për ta rrënuar më 7 shkurt, 1481. Kapja e Otrantos dhe Salentos në bastisjet në fakt zgjatën disa muaj, sepse rrethuesi e gjeti veten shpejt në vështirësi dhe u tërhoq në Shqipëri me synimin për të rifilluar rrethimin me ardhjen e motit të mirë . Vdekja e papritur e Mehmet II në 3 Maj 1481, shkaktuar prej një komploti i orkestruar rreth pallatit në të gjitha gjasave nga djali i tij Bajzitit II e ka hedhur Gedik Ahmet Pashën në një situatë mjaft të pakëndshme, kështu u vu nën arrest dhe madje edhe nëntëmbëdhjetë muaj pas vdekjes së mirëbërësit të tij të madh , ai u vra në Edirne më 18 nëntor 1482. Pas rënies së Kostandinopojës në vitin 1453 , Mehmet II donte të konsiderohet trashëgimtar legjitim i Perandorisë Romake, e cila e bëri atë të besojë se ai mund të ndërmarrë pushtimin e gadishullit italian për të ribashkuar territoret romake nën dinastinë e tij. Pas një përpjekje të pasuksesshme për të rrëmbyer ishullin e Rodosit të Kalorësve të Urdhrit të Shën Gjonit të Jeruzalemit , në vitin 1480 ai arriti të pushtojë qytetin port të Otrantos. Ndërkohë, në 1474 Gedik Ahmet Pasha, një nga të parë në mesin e atyre që kishin udhëzuar turqit në artin e kërkimit, kishte qenë i emëruar nga Sulltani (Sadrazam) Vezir, pozicion ai e mbajti deri në 1477), më pas u tërhoq në zyrën e " SANCAK Beut ", ose qeveritar i sanxhakut të Vlorës. Gedik Ahmet Pasha luftoi edhe kundër venedikasve në Mesdhe dhe u dërgua në 1475 nga Sulltani për të ndihmuar Khanate Krime kundër forcave gjenoveze . Në Krime, ai pushtoi Caffa, Soldaia, Cembalo dhe kështjella të tjera gjenoveze, si dhe Principatës së Theodoro me Mangup saj kapitale dhe rajoneve bregdetare të Krimesë. Ai shpëtoi Khanin e Krimesë, Meсli Giraj, nga forcat gjenoveze. Si rezultat i kësaj fushate, Krimea dhe Circassia hyn në sferën e ndikimit osman. Në vitin 1479, në një lëvizje të guximshme, sulltan Mehmet II e urdhëroi atë për të udhëhequr marinën osmane në Detin Mesdhe, si pjesë e luftës kundër Napolit dhe Milano. Gjatë fushatës së tij, Gedik Ahmet Pasha ka pushtuar ishujt e Aja Mavr , Kefalonya dhe Zanto ). Sapo kishte pushtuar Konstandinopojën në 1453, Mehmedi II e pa veten si trashëgimtar të Perandorisë Romake dhe duke konsideruar seriozisht këtë ëndërr ai urdhëroi pushtimin e Italisë për të bashkuar tokat romake nën dinastinë e tij. Si pjesë e këtij plani , Gedik Ahmet Pasha u dërgua me një fuqi detare në thembra të gadishullit italian .Pas një përpjekje të dështuar për të pushtuar Rodos nga Knights_Hospitaller ai mori qytetin port Otranto në vitin 1480 . Popullsia u masakrua. Por për shkak të mungesës së ushqimit, ai kishte për të kthyer me shumicën e trupave të tij në Shqipëri në të njëjtin vit, për të vazhduar fushatën në 1481. Çfarë u arrit nga Pushtimi i Kostandinopojës ( 1453 ) nga Mehmetit II ( 1430-1481 ), shënoi fundin e Perandorisë Lindore dhe pushtimin e Serbisë , Greqisë, kolonitë e Xhenova, Venecias dhe sllavet , e cila filloi në kapja të krerëve të Kishës në të gjithë Evropën. Cilat ishin qëllimet kryesore:Qëllimet kryesore ishin në thelb ato Muhamedit për të marrë përsipër Rodos në Egje të sundojë në Mesdheun lindor , për të zënë Pulian , për të ndëshkuar Ferrante I ( i njohur si Ferdinandi ), Mbretin e Napolit, por dhe gjithashtu për të pushtuar Italinë dhe të bëjë bazilikën e S. Peter një të strehë për kuajt e tij. Mënyrë specifike e Sulltanit të madh, shkruajnë historianët: "për të shkuar dhe për të pushtuar vendin e Pulias, për të përzënë të pafetë nga mendimet e liga, me ushtri të shkatërrojë pushtetin nga të pafetë, inkorporojë ato tokat në Dar al -Islam ( ecumene e Islamit) duke ngritur flamurin e Islamit dhe për të eliminuar përtej çdo gjurmë të mosbesimit”. 28 korrik 1480, filluan aksionin kundër Otrantos , duke filluar nga Vlora me një ushtri prej rreth 20.000 burra nën komandën e vezirit te madh, Ghedik Almed Pasha .





*Studiues. Anëtar i Akademisë Evropiane te Arteve