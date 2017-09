Shqipëria e para në botë për dënimet me burg, 12 mijë në një vit

Të qenurit një vend i vogël, nuk na bën më të rregullt si shoqëri. Greg Riley Smith, këshilltar i projektit të binjakëzimit të Bashkimit Europian për mbështetjen e sistemit të burgjeve dhe shërbimit të provës, thotë se Shqipëria mban vendin e parë të dënimeve me burg, jo vetëm në Europë, por edhe në botë.





Të dhënat statistikore vjetore të Ministrisë së Drejtësisë tregojnë se vetëm për 2016-n janë shpallur fajtorë dhe dënuar nga 2 deri në 5 vjet 12.633 shtetas. Smith, sugjeron aplikimin e dënimeve alternative dhe jo burgun.