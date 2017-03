Shfrytëzonte vajzat për prostitucion përmes dhunës e kërcënimeve, në pranga 34-vjeçarit në Shkodër

Një 34-vjeçar është arrestuar nga policia e Shkodrës, pasi ishte në kërkim nën akuzën për shfrytëzim prostitucioni. Në pranga ka rënë Alvaro Malshi 34 vjeç, pasi është dënuar nga Gjykata e Apelit ne Mesina të Italisë me 6 vite burg për shfrytëzim prostitucioni.





