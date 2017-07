Sherri për kanalin vaditës, Policia zbardh vrasjen me armë zjarri në Shkodër

Zbardhet ngjarja e ndodhur në “Fushë të Cukalit”, ku u plagos me armë zjarri automatik shtetasi me inicialet M.P, i cili humbi jetën në spital si pasojë e plagës së marrë. Në sajë të veprimeve të shpejta hetimore të kryera nga Policia është bërë e mundur zbardhja e ngjarjes dhe dokumentimi me prova ligjore.





Policia e Shkodrës jep detaje për ngjarjen, dhe arrestimin e autorit të dyshuar. Sipas bluve të Shkodrës, Pjetër Pjetri, banues në fshatin Logegaj, Bashkia Vau i Dejës, pas marrjes në pyetje ka pranuar autorësinë e vrasjes.





NJOFTIMI I POLICISE

Në lidhje me ngjarjen e ndodhur ju informojmë se:





Në kohë rekord shërbimet e Policisë kanë bërë kapjen dhe arrestimin në flagrancë si autor të dyshuar të kësaj ngjarje, shtetasin:





Pjetër Pjetri, banues në fshatin Logegaj, Bashkia Vau i Dejës, i cili pas marrjes në pyetje ka pranuar autorësinë e vrasjes.





Në vendngjarje grupi hetimor ka sekuestruar një gëzhojë.





Vijon puna për gjetjen e armës tip automatik, pasi autori e ka hedhur gjatë momentit kur tentonte të fshihej nga Policia.





Ngjarja ka ndodhur për motive të dobëta pas konfikteve të vazhdueshme që kanë patur familja e tij me atë të viktimës.