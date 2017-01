SHBA, Klosi dhe Bushati takojnë Matthew Palmer







Në ditën parë të qëndrimit në SHBA, ku ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Blendi Klosi, dhe deputeti Ervin Bushati ndodhen si përfaqësues të forcës më të madhe politike në ceremoninë e inaugurimit të presidentit të ri Donald Trump, Klosi është pritur nga Matthew Palmer, Drejtor për çështjet e Europës Jugore dhe Qendrore në Departamentin Amerikan të Shtetit.



Mes Palmer dhe ministrit Klosi u fol për zhvillimet më të fundit në Shqipëri. Drejtori për çështjet Jugore dhe Qendrore në Departamentin Amerikan të Shtetit përgëzoi arritjet e qeverisë shqiptare dhe reformat e ndërrmarra prej saj në këto tre vjet, duke i vlerësuar si të duhurat në drejtim të zhvillimit të Shqipërisë dhe rrugës së saj drejt integrimit të plotë në Bashkimin Europian.



Palmer vlerësoi veçanërisht miratimin e reformës në drejtësi, si më të madhen dhe më të rëndësishmen që vendi ka ndërrmarrë ndonjëherë, duke nxitur zbatimin e saj.



“Vijimi me zbatimin e reformës në drejtësi është thelbësore tani për Shqipërinë” – deklaroi zoti Palmer, duke shtuar se kjo do t’i japë një hov cilësor luftës kundër korrupsionit.



Biseda në takimin mes Palmer dhe ministrit Klosi e deputetit Bushati, u ndal edhe tek zhvillimet në rajon. Palmer vlerësoi lart rolin gjithmonë e më pozitiv të Shqipërisë në rajon, si një faktor stabilizues dhe ekuilibrues në çështjet e mbartura dhe të reja në Ballkan. Mes Palmerit. Klosit dhe Bushatit u fol gjithashtu për zhvillimet e fundit mes Serbisë dhe Kosovës, ku u veçua rëndësia e rikthimit të normalitetit në marrëdhëniet mes dy vendeve.



U nda gjithashtu pikëpamja se marrëdhëniet strategjike mes SHBA dhe Shqipërisë janë të shkëlqyera dhe se bashkëpunimi i ngushtë dhe progresiv do të vijojë edhe më aktiv në të ardhmen.



Ministri Klosi dhe deputeti Bushati, në përgjigje të ftesës, do të jenë pjesë e ceremonisë së inagurimit të presidentit të ri amerikan, dhe të gjitha ceremonive protokallare të marrjes së detyrës së nga kreu i ri i shteti amerikan, Donald Trump.