Sevo Tarifa: Lato Braho, Hero i heshtur

LATO BRAHO, HERO I HESHTUR…





“E dimë që Latua

E lau me gjak.

Titullin “Hero”

do ta kishte me hak”!

Arben Duka

Kush ishte Lato Braho?





Nga Sevo TARIFA





Dëshmori Lato Braho është nga Erindi i Lunxhërisë të Gjirokastrës. Jetoi 29 vjet. U diplomua në Francë për jurist. Erdhi në Shqipëri në vitin 1934 me diplomë në xhep. Por u rekrutua ushtar! Në Francë u njoh nga afër me fitoren dhe dështimin e Komunës të Parisit, me celula komuniste, me zhvillimet politike, ekonomike, kulturore e shoqërore. Takohej shpesh me vëllezërit Gogo e Kozma Nushi. U pajis me përvojë të pasur revolucionare.

Pas kthimit në atdhe vepronte guximshëm si antizogist e antifashist i shquar dhe si komunist, ende pa u themeluar Partia. Është një nga dyqind petritët e Partisë Komuniste. Regjimi i Zogut e dënoi në burgun e Tiranës. Pesë vjet i lidhur me zinxhirë kokë e këmbë, natë e ditë. U lirua me pushtimin fashist. Por u burgos në Berat. Edhe pse u porosit “të mos lëvizte”, ai shkonte ilegalisht në Tiranë dhe takohej me Qemal Stafën e Vasil Shanton, njohur në burg, me vëllezërit “Nushi” dhe bashkëfshatarët Mihal Duri e Misto Mame etj...