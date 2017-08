Sekuestrohen në Rinas armë luftarake

Në Rinas janë sekuestruar sot 3 pako më armë luftarake. Forcat antiterror e kanë zbuluar në kohë dhe mësohet se ato do të kalonin transit nga vendi ynë drejt shteteve të tjera. Pakot po dërgoheshin me postë private dhe pas skanimit u zbulua se ndodheshin tre kuti me armë.

Me sa duket sulmet terroriste të ditëve të fundit në disa nga vendet evropiane dhe kërcënimet për sulme të tjera nga ISIS, kanë bërë më të ndjeshme strukturat blu dhe antiterrorin. E nga dita e djeshme ata kanë shtuar forcat e rendit në terren dhe agjentë të SHISH.