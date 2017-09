Sinoptikanët: Ja sa ulen temperaturat në fundjavë

Ditën e nesërme moti do të karakterizohet nga vranësira kalimtare, më të shpeshta në Jug dhe zonat malore duke rrezikuar nga shira të izoluar. Pasditja do të jetë me kthjellime në zonat Veriore, por vranësira kalimtare mbeten në Qendër dhe Jug deri në mbrëmje.