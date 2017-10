Sali Berisha ‘fiton’ çmimin e Indisë, ja kush ia dhuroi

Ish-kryeministri Sali Berisha ka filluar të marrë çmime edhe nga aplikacionet e smartphone-it të tij.





I fundit që ai ka fituar me rekordin e tij është çmimi i Indisë, që siç e raporton vetë ai në një status në Facebook, ia ka dhënë aplikacioni “Fitbit”, që mat hapat e kilometrat e përshkuara.





“Miq, me shume kenaqesi ndaj me ju lajmin se Fitbit dje me akordoi çmimin e Indise, qe deshmon se une me ecje kam pershkuar gjatesine e ketij vendi prej 3213 km!!