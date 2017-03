Reshat Badallaj –Zhuriani: Konkurrenca serbe për të vrarë shqiptarët

Të dy xhambazët serbian “DEVOLLI” dhe Ramiz Kelmendi (ETC), të ndërsyer nga Serbia fashiste dhe këlyshi dhe kopili i Sllobodan Millosheviqit, Baton Haxhiu, filluan konkurrencën kundër shqiptarëve. Ramiz Kelmendi,pasi shetiti si kurvat serbe në shumë parti,sërish u kthye te ish-jugosllavët që quhet LDK dhe bëhët z/ministër dhe lidhet me kopilin e Titos,hajnin e Diasporës dhe argatin e rrahmanzinbjvë, që në epokën e tij u burgosën dhe u vranë mijëra shqiptar, Isa Mustafën…

Banda tjetër “DEVOLLI” e udhequr nga dy vellëzërit ,përmes të paudhit,Baton Haxhiut,i cili është pergjegjës i të gjitha menxyrave në Kosovë, është ngjitur si shushunja te Edvin Kristaq Rama,kollaj te futet në Shqiperi për të berë hatanë, për të cilët ne do japim faktet të pakontestueshme. Se vertetë është kështu,ditë më parë, Ramiz Kelmendi,argati serbian, u takua më kryetarën e Bashkësisë së Sarandës zonjën Florjana Koka dhe nenkryetarin Kristo Kiço, që u pritë edhe nga Hashim Thaçi,president i vendit.

Tashti, ne jemi të detyruar të njoftojm popullin tim të gjakut se banda “DEVOLLI”, me krunde kafshësh të pastruara nga stallat e derrave në Serbi, ka vjedhur duke kontrabanduar në doganat e Kosvës dhe duke e demtuar buxhetin e vendit me miliona euro, në mullirin “SILOS”, benë kamuflazhin kinse është miell dhe plason në Shqipëri, për të helmuar dhe tredhur shqiptarët me mallëra me simptome kancerogjene, për të cilat do japim faktet e më poshtme…

Ramiz Kelmendi, me firmen e tij ETC funizohet kryesisht po ashtu nga Serbia, ditë më parë janë gjetur mish të mykur e te kalbur jo me pak se 6000 mijë kilogram,që as qentë e rrugëve nuk e kanë ngrënë dhe në shumë malëra janë gjetur insekte brenda që mund t´iu japim fakte me fotografi…

Pra,populli im i dashur shqiptar andej Drinin dhe miqtë e mijë 5000 (pesëmijë), t´i njoftoni familjet Tuaja që te keni kujdes kur t´i shihni këta mallëra të ketyrë banditëve, të shikoni se para se të pertymni se pos që janë mallra nga Serbia mund të jenë edhe vdekjeprurëse dhe pastaj do të jetë vonë. Këta xhambaz nga Peja,por të lidhura ngushtë me kanalet e nentokës serbe dhe me Qeverinë kuislingë të Kosovës,nuk njohin komb e as fe,këta njohin paranë dhe si të pasurohën hajnisht. Më lartë theksova se strumbullari i kësaj zezënaje është spiuni i Serbisë,Baton Haxhiu. Ju, ndoshta nuk e dini se ky spiun i deshmuar serbian me vite të tëra,Baton Haxhiu,është këshilltar i kryeministrit të Shqipërisë,Edvin Kristaq Rama dhe kryetarit të Kuvendit të Republikës së Kosovës, Kadri Veselit,por, unë ka vite që e quaj Kadri Topuzi dhe mendon ju se rastsisht Baton Haxhiu,ky jashqitje e kombit dhe ky shkërdhatë u bë këshilltar i këtyre dy kalaveshave…!?

Ju nuk e dini se dilberi i Seërbisë, Baton Haxhiu, që Millosheviqi i tha:”Baton,trego t´i se ke qenë bashkëpunëtor i yni…”, se sa vlenë në Kosovë? Ju nuk e dini. Ky nuk vlenë as sa një …… që në respekt të lexuesve,gazetës nuk mund ta shkruaj fjalën që sidomos përdoret shpeshherë në Shqipëri…

Për të kuptuar më mirë se kush është ky spiunë i Serbisë fashiste babë e babagjysh ju mund të kerkoni në gazetën “KOSOVA SOT”, shkruar nga: Reshat Badallaj-Zhuriani.

Ne tani do japim faktet për te gjitha që shkruam për të mbrojtur popullin tim dhe ju familjet Tuaja, nga :RESHAT BADALLAJ-ZHURIANI

