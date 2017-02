Reagimi - Tahiri: Këtë vit i japim fund fenomenit të kanabisit

Ministri i Brendshëm Saimir Tahiri reagoi mbi deklaratat e një dite më parë të drejtorit të antimafies italiane, sipas të cilit shifrat e trafikut të drogës ishin trefishuar gjatë viteve të fundit.





Ministri thotë se i di shifrat, ndërsa shton se policia sulmohet sepse po lufton çdo ditë këtë fenomen.





Tahiri: Sot po sulmohet policia per kanabisin per shkak se po lufton çdo ditë me këtë fenomen. Në krahasim me kohën e PD shifrat as mund të krahason. Këtë vit i japim fund këtij fenomeni.





Kreu i Antimafias italiane: Eshte trefishuar sasia e drogës së kultivuar në Shqipëri