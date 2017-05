Punëtorët: Do të manifestojmë me dordolecët e krerëve të BSPSH dhe KSSH

Përparim HALILI





Ndërsa pyesnim dje disa punonjës, se çfarë aktivitetesh sindikale do të organizonin krerët e dy grupimeve sindikale të BSPSH e KSSH në ditën e 1 Majit, një prej tyre na tha:





- “Asgjë nuk do bëjnë, do heshtin si çdo vit, po deshe mos na i përmend më “efidendikojtë” e BSPSH-së dhe KSSH-së, mbasi njëra është “çetë” në shërbim të PD, ndërsa tjetra është “çetë” në shërbim të PS, duke mos pasur asnjë lidhje me punonjësit, por vetëm me pazaret personale që bëjnë me qeveritë, partitë dhe bizneset!





E pyetëm: Po ju si punonjës, çfarë do të bëni në 1 Maj?

Përgjigja: Ne, një grup punëtorësh ish-anëtarë të KSSH e BSPSH, të tradhtuar prej klikave të tyre sunduese e të korruptuara, kemi menduar të dalim në rrugë duke manifestuar me dordolecët e krerëve të këtyre dy sindikatave që kanë përdhosur idealin, misionin dhe besimin e dhënë prej punonjësve shqiptarë!