Puna 60-vjeçare në sektorin energjetik

Sefer Kola,

(veteran i HC, Ulëz)





47-vjetori i elektrifikimit të vendit





Pas ndërtimit të vendit dhe vënies në shfrytëzim të mjaft objekteve energjetike për prodhimin e energjisë elektrike, doli problem i përdorimit të gjerë të saj në jetën e gjithë popullit, duke e shtrirë atë dhe në fshat, duke synuar ngushtimin e dallimeve të tij me qytetin, lehtësimin e punës së rëndë të krahut, përdorimin e gjerë të pajisjeve të ndryshme elektrike, për përhapjen e informacionit, të kulturës etj.





Në të kaluarën gjendja ishte mjaft e prapambetur. Për futjen e energjisë elektrike në fshat as që bëhej fjalë. Kishte shumë shtëpi pa elektrifikuar. Instalimet ishin të shtrenjta. Në vitet 1960 ishin krijuar kushte për të ndërmarrë aksionin për elektrifikimin e plotë të vendit, në një kohë që deri në dhjetor të vitit 1967, kur u vendos për elektrifikimin e plotë të fshatit, ishin elektrifikuar vetëm rreth 30% e 2546 fshatrave gjithsej që kishte vendi atëherë. Faktorët kryesorë që bënë të mundur këtë aksion ishin:





1. Kuadrot specialistë, të aftë për të kryer vetë me forcat tona këtë aksion të madh, si për studimin, projektimin dhe ndërtimin e objekteve të ndryshme.





2. Në vend në këtë periudhë ishin ndërtuar fabrika e punishte për të prodhuar mjetet dhe pajisjet e nevojshme për elektrifikim, si tela elektrikë prej bakri, kabllo elektrikë të tensionit të lartë e të ulët, portollamba, siguresa, kutia shpërndarëse, çelësa elektrikë etj.





3. Shteti kishte mundësi të investonte nga fondet e tij, sepse duheshin 333.6 milion lekë dhe 2.3 milion rubla importi, të gjitha për t’u kryer nga fondet e investimeve të shtetit.