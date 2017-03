Prokuroria e Durrësit nis hetimet për zhdukjen e 1300 kontejnerëve me lëndë kimike në Shqipëri

Mediet italiane disa ditë më parë bënë publike skandalin e 1300 kontejnerëve me mbetje të rrezikshme që dyshohet se janë zhdukur në Shqipëri dhe që ishin nisur nga porti i Goia Tauro-s në Itali. Porti në fjalë është ndër më të rëndësishmit në Itali nga prej nisen një numër i madh kontejnerësh me mbetje drejt vendeve të ndryshme për t’u groposur. Prej andej dyshohet se janë nisur 1300 kontejnerë me mbetje të rrezikshme dhe ndodhen në vendin tonë. Bëhet fjalë për rreth 2600 kontejnerë secili, me 22 ton mbetje që duhej të përfundonin për t’u ricikluar në Maqedoni, por në Shkup mësohet se kanë përfunduar vetëm rreth 1130 kontejnerë. Çdo mjet transportues, në këtë rast trageti, ka për detyrë nga ana ligjore të bëjë deklarimin e destinacionit. Shumica e tyre nuk kanë mbërritur në Maqedoni dhe kanë ndryshuar drejtim për në Shqipëri. Sipas asaj që shkruan media italiane, kontejnerët me mbetje janë zhdukur në doganën e “Qafë Thanës”. Bëhet fjalë për lëndë kimike shumë të rrezikshme që dyshohet, se janë groposur në Shqipëri. Janë përdorur në dokumente si tranzit për në Shkup, por që nuk e kanë kaluar asnjëherë kufirin shqiptar për në Maqedoni.





Reagimi i Doganave Shqiptare

Menjëherë pas lajmit të medieve italiane mbi zhdukjen e 1130 kontejnerëve në përbërje të të cilave kishte edhe mbetje toksike dhe helme reagon drejtoria e Përgjithshme e Doganave. Në sqarimin e saj më 1 mars 2017 “Drejtoria e Përgjithshme e Doganave nuk ka pasur ndonjë shqetësim të ngritur nga homologët lidhur me këtë çështje, por referuar këtij artikulli ka komunikuar zyrtarisht me doganat homologe në Itali dhe në Maqedoni, dhe pret një konfirmim zyrtar prej tyre”, shkruan njoftimi zyrtar i Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave.





Hetimi i Parlamentit Italian

Ndërkohë që institucioni i doganave shqiptare lëshonte këtë sqarim një tjetër fakt tronditës nga Parlamenti italian rrëzonte atë çka thoshte njoftimi i Doganës Shqiptare. Ky lajm tashmë nuk vjen nga njerëz apo media anësore por atë e pohon në një intervistë për “Avvenire.it”, Alessandro Bratti, kreu i Komisionit parlamentar për hetimin e aktiviteteve të paligjshme në lidhje me trafikun e mbetjeve nga Italia në drejtim të vendeve të tjera. “Ka ende një trafik të lëndëve të rrezikshme drejt vendeve të huaja? Sigurisht, por është shumë ndryshe nga ai i viteve 1980-90. Atëherë kjo gjë bëhej nga ‘Zotërit e luftërave’ drejt Somalisë ose Lindjes së Afërme, duke i këmbyer me armë ose ndihma. Ne jemi duke hetuar në ato trafiqe, por edhe në këto të sotmet”. Kështu ka shpjeguar në një intervistë për “Avvenire.it”, Alessandro Bratti, kreu i Komisionit parlamentar për hetimin e aktiviteteve të paligjshme në lidhje me trafikun e mbetjeve nga Italia në drejtim të vendeve të tjera.“Në radarin tonë ne kemi disa çështje për të hedhur dritë në të shkuarën dhe të tashmen, e duke zbuluar e zbardhur dokumente të reja në lidhje me trafikun ndërkombëtar të mbetjeve të rrezikshme”, ka thënë Bratti. Duke folur për gazetën e njohur italiane, parlamentari shpjegon se ka pasur probleme me mbetjet italiane që janë trafikuar jashtë vendit. “Mbetjet italiane dërgohen nëpër vende të ndryshme, si në Gjermani, Austri, por më pas nisën dyshimet se plehrat që dërgoheshin atje, nuk ishin ato që deklaroheshin. Përderisa në Gjermani dhe Austri respektohen ligjet e vendeve ku dërgohen mbetjet e Italisë, ka shumë dyshime se në vende si Portugalia, Rumania, Bullgaria, Shqipëria, Kroacia e Maroku kjo gjë nuk ndodh”, është shprehur Alessandro Bratti për “Avvenire.it” në janar të këtij viti. Më pas, Bratti shprehet se deri pak vite më parë, Interpoli nuk i hetonte shumë krimet e ambientit, por në 4-5 vitet e fundit ky lloj krimi ka njohur një zgjerim të pabesueshëm. Italia ka një njohje të hershme me këto krime dhe për këtë ka bërë hetime, por vendet e tjera nuk janë shumë imune ndaj këtij lloj krimi.”





Prokuroria e Durrësit nis hetimet për zhdukjen e kontejnerëve