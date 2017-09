Prishja e banesave në Shkozë, banorët prej 2 orësh në protestë: I erdhi fundi durimit, të gjendet zgjidhje

Dhjetëra-qindra banorë në Shkozë vijojnë prej 2 orësh protestën në rrugën kryesore, kundër prishjes së ndërtimeve të banesave të tyre për shkak të rehabilitimit të Lanës, si pjesë e planit urbanistik të Tiranës. Qytetarët kanë dalë në protestë tek ‘Ura e Shkozës’ dhe nuk lejojnë mjetet të kalojnë duke krijuar një trafik rreth 1 kilometër të gjatë.





Të paktën 153 banesa preken nga projekti i rehabilitimit të Lanës nga rrethrrotullimi në ‘Urën e Shkozës’. Fadromat kanë mbërritur që prej paradites së sotme për të prishur banesat që shumë prej banorëve thonë se i kanë me leje dhe të ndërtuara para viteve 1990.





Protestuesit thonë se i erdhi fundi durimit të tyre dhe nuk dorëzohen nëse nuk dëmshpërblehen ose të gjendet një zgjidhje tjetër.





PROTESTE NE SHKOZE 1

“Sot i erdhi fundi durimit. Kemi 4 muaj që presim. Na është premtuar dëmshpërblim. Ka banesa që janë bërë para viteve 90 dhe me leje ndërtimi. Na trajtoni si gjithë të tjerët. Na jepni lejen e legalizimin dhe hajdeni bëni çfarë të doni këtu. Ne nuk dinim fare që do vinin fadromat. Na është premtuar nga Erjon Veliaj që do trajtohemi me një VKM të veçantë”- thonë banorët.





SHKOZE-BLLOKOJNE-RRUGEN-5

Ndërkohë një e moshuar kërcënon qe do vrasë veten nëse nuk gjendet një zgjidhje.