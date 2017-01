Presidenti i SHBA Z. Barack Obama i jep ‘Çmimin e Mirënjohjes’ Kryegjyshit Botëror Bektashian, Haxhi Dede Edmond Brahimaj

Fillimi i vitit 2017 nis me një eveniment shumë të rëndësishëm për miliona besimtarë bektashinj në botë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Z. Barack Obama i jep Shenjtërisë së Tij, Haxhi Dede Edmond Brahimaj “Çertefikatën e Mirënjohjes” për arritje në misionin e Tij si klerik si dhe për angazhimin dhe kontributin e dhënë për paqen botërore në situatat e vështira që po kalojmë. Ceremonia e rastit, ku pritet të marrin pjesë besimtarë të shumtë bektashianë e të besimeve të tjera, përfaqësues të komuniteteve fetarë në Shqipëri, diplomatë të ambasadës amerikane në Tiranë, përfaqësues të trupit diplomatik në kryeqytetin shqiptar, përfaqësues të lartë shtetëror etj, do të zhvillohet në mjediset e Foltores së Odeonit në Selinë e Shenjtë të Kryegjyshatës Botërore të Bektashinjve në Tiranë në orën 18:00 të ditës së enjte, 5 janar 2017.

Vlerësim i rëndësishëm

Dhënia e “Çertefikatës së Mirënjohjes” nga Presidenti Obama për Kryegjyshin Botëror Bektashian, Shenjtërinë e Tij, Haxhi Dede Edmond Brahimaj, është një vlerësim tjetër i rëndësishëm për këtë klerik të lartë si dhe për miliona bektashinj në mbarë botën, e në veçanti për shqiptarët ku ka selinë ky tarikat me traditë. Ky vlerësim vjen pas shumë vlerësimeve të tjera që ka marrë Kryegjyshi Botëror Baba Mondi si në Shqipëri, ashtu dhe nga organizma ndërkombëtarë. Ai është gjithashtu një vlerësim i rëndësishëm për kontributin e tij mbarëbotëror për forcimin e bashkëjetesës fetare, paqes e mirësisë në glob, angazhim i cili pati dhe dy ngjarje të rëndësishme në vitin 2016 që lamë pas: Vizitën e Kryegjyshit Botëror në Vatikan me ftesë të Papës dhe vizitën e Tij në Patriakanën e Stambollit. “Dhënia e ‘Çmimit të Mirënjohjes’ nga Presidenti i SHBA Barach Obama për mua, është vlerësim për kontributin e gjithë klerikëve bektashianë, besimtarëve bektashinj për besimi në Zot, për përpjekjet e vazhdueshme për paqen, harmoninë fetare, vëllazërinë dhe mirësinë mes njerëzve, pa dallim etnie e besimi. Është gjithashtu një vlerësim që na mbështet ne në këtë rrugë të ndritur e me tradita të historisë mbi tetëqind vjeçare të besimit tonë”- pohon për gazetën “Telegraf” Shenjtëria e Tij, Haxhi Dede Edmond Brahimaj. Vlerësimi i fundit në kohë për Baba Mondin ishte dorëzimi i titullit “Doctor Honoris Causa”, akorduar nga Akademia Botërore e Paqes së Kombeve të Bashkuara, rreth tre muaj më parë. Në këtë ceremoni merrnin pjesë dhe përshëndetën përfaqësues të qeverisë shqiptare, akademistë nga vendi dhe bota, teologë të njohur si dhe studiues të tjerë. Në emër të Akademisë Botërore të Paqes së Kombeve të Bashkuara, Kryegjyshit Botëror, Hirësisë së Tij, Baba Edmond Brahimaj, titulli iu dorëzua nga i dërguari i këtij institucioni të lartë vlerësues, akademiku Madhu Krishan.

Aktiviteti

Në aktivitetin e sotshëm që zhvillohet në Selinë e Shenjtë të Bektashinjve në Tiranë, pritet një pjesëmarrje e madhe besimtarësh, klerikësh, funksioanrësh shtetëror e faktorëve të tjerë të komunitetit vendas. Priten gjithashtu përfaqësues diplomatik të akredituar në Tiranë dhe miq nga Kosova, Maqedonie e më gjerë. Në vitin 2014, Hirësia e Tij Haxhi Dede Edmond Brahimaj është shpallur “Ambasador i Paqes”, ndërsa në vitin 2016, iu dha titulli “Doctor Honoris Causa”, akorduar nga Akademia Botërore e Paqes së Kombeve të Bashkuara. Është gjithashtu “Nder i Qarkut” e “Qytetar Nderi” në shumë njësi vendore të Shqipërisë si dhe ka zhvilluar dhjetëra takime me udhëheqës të shteteve, personalitete botërore, përfshi dhe takimet me Papën e Romës...”

