Policia shkatërron rrjetin e prostitucionit tek Shkëmbi i Kavajës (EMRAT)

Policia e Durrësit ka shkatrruar një rrjet prostitucioni.

Në pranga kanë rënë 5 persona dhe 7 të tjerë po procedohen në gjëndje të lirë.

Gjatë finalizimit të operavionit të koduar "Pagesa e fundit" janë sekuestruar dhe 3 automjete, aparate celularë, kartmonedha dhe sende që i përkasin veprës penale.

Specialistët e Seksionit kundër Trafiqeve në Drejtorinë Vendore të Policisë Durrës, në bashkëpunim me Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Durrës pas një pune hetimore 3-mujore me metoda speciale, kanë finalizuar me sukses operacionin e koduar, ”Pagesa e fundit ”.

Si rezultat janë arrestuar dhe ndaluar shtetasit:

1. Fillor Muçellari 66 vjeç, banues në Durrës;

2. Fatjona Gj., 28 vjeçe, banuese në Durrës;

3. Alma H, 41 vjeçe ,banuese në Durrës;

4. Lutfije Ç, 47 vjeçe, banuese në Durrës;

5. Liko Torra 60 vjeç, banues në Durrës, i ndaluar, taksist;

Si dhe janë proceduar në gjendje të lirë shtetasit:

6. R.S., 27 vjeç, banues në Mamurras;

7. Sh.K., 73 vjeç, banues në Durrës, taksist;

8. K.M., 60 vjeç, banues në Durrës;

9. G.H., 67 vjeç, banues në Durrës;

10. P.L., 30 vjeç, banues në Durrës;

11. Sh.A., 27 vjeç, banues në Durrës;

12. K.Sh. 50 vjeç, banues në Durrës.

Mekanizmi i ngjarjes

Shtetasit e arrestuar, në rolin e ndërmjetësve gjenin klientët, të cilët më pas nëpërmjet dy taksistëve, shtetasve Liko Torra dhe Sh.K. ua dërgonin në hotele të ndryshme të qytetit të Durrësit, në vendin e quajtur “Shkëmbi i Kavajës” si edhe në banesat private të personave të mësipërm, kundrejt pagesës 50-100 €.

Në cilësinë e provave materiale janë sekuestruar:

• 3 automjete;

• kartëmonedha;

• aparate celularë;

• sende që i përkasin veprës penale.

Operacioni vijon për kapjen e personave të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet kriminal.

Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Durrës për veprime të mëtejshme për veprat penale: “Shfrytëzim prostitucioni” dhe “Mbajtje të lokaleve për prostitucion”, në ngarkim të shtetasit Fillor Muçellari;

• “Prostitucion”, parashikuar në nenin 113 të Kodit Penal në ngarkim të shtetaseve Fatjona Gj, Lutfije Ç., R.S. , K.M., G.H. , P.L. , Sh.A. dhe K.Sh.

• “Prostitucion” dhe “Shfrytëzim prostitucioni” në ngarkim të shtetases Alma H.;