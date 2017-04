Pija magjike për rënien në peshë, përdorimi jo më shumë se 4 ditë

Në ditët e sotme, për shkak të mënyrës së jetesës së zënë me punë kryesisht dhe ngrënies së një sasie të madhe të ushqimeve, gjthnjë e më shumë njerëzit po luftojnë me mbipeshën. Kështu, disa prej tyre mund të kenë renditur një listë të gjatë me dieta dhe metoda për të rënë në peshë.





Megjithatë, pavarësisht këtyre nuk kanë mundur dot të arrijnë peshën e dëshiruar. Nëse jeni duke kërkuar një metodë efektive për të eleminuar kilet e tepërta, atëherë është pikërisht kjo pije ajo që ju nevojitet. Është shumë e lehtë për ta përgatitur dhe ju merr vetëm pak nga koha juaj, duke ju ndihmuar kështu të humbni rreth 3.6 kilogram.





Përbërësit:

1 copë xhenxhefil

12 gjethe të freskëta nenexhik

1 kastravec

1 limon

8 gota ujë





Përgatitja:

Shtoni xhenxhefilin, kastravecin, limonin dhe gjethet e nenexhikut në një blender. Më pas shtoni edhe ujin dhe prisni derisa të përftoni një përzierje homogjene.

Transferojini në një enë qelqi dhe vendoseni në frigorifer. Ditën tjetër, pini 4 deri në 5 gota gjatë gjithë ditës.