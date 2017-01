Pertefe Leka: Doktor Agim Leka që korrigjoi Enciklopedinë Britanike të vitit 1961 për Vërtetësinë historike të Skënderbeut

Për më tepër në botimin e nesërm të gazetës "Telegraf"



Dr. Agim Leka është i mirënjohur dhe i vlerësuar në komunitetin shqiptaro-amerikan për kontributin në fushën e mjekësisë. Tek doktori janë mishëruar humanizmi dhe atdhetarizmi si një e pandarë që janë pasqyruar në veprimtarinë bashkëkohore të tij edhe në publicistikë. Është me interes të njihen dhe të studiohen shkrimet e Dr. Lekës,për vetë tematikën që ka trajtuar. Me që në muajin Janar është përvjetori i vdekjes së Skënderbeut, për të cilën figurë ka luftuar me një këmbëngulje dhe vullnet të pa përshkruar, që të shkruhej korrekt origjina shqiptare e Heroit Kombëtar,ku përveç dokumenteve origjinale, ka edhe më shumë në memorien e tij brilante. Edhe pse këtë muaj është 93 vjetori i lindjes se Doktorit, studiuesit kanë fatin të kenë lidhje e të marrin të dhëna për çfarë ju intereson...