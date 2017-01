Përkujtohet në fshatin Nishicë të Skraparit 73 vjetori i Betejës së Tendës së Qypit

Në takim perveҫ veteranëve,qytetarëve të shumtë merrnin pjesë Deputetët e Kuvendit Spartak Braho,Fidel Ylli,Silva Caka Gledion Rehovica ,Ish Ministri Drejtësisë Nasip Naҫo ,Prefekti Fadil Nasufi si dhe drejtues te Instutucioneve Lokalë.

Kryetari i Bashkisë Skrapar Nesim Spahiu”Beteja e Tendës së Qypit ,ndër betejat më të lavdishme të Luftës nacional Ҫlirimtare .Nderim,mirënjohje dhe respekt për të gjithë ata që morën pjesë në këtë betejë.

Mirënjohje të veҫantë për 17 dëshmorët e Brigadës së Parë Sulmuese dhe Grupit të 3 –të të Skraparit,Komandantin dhe Komisarin e këtij Grupi Heroin e Popullit Zylyftar Veleshnja dhe Iljaz Sevranin të cilët u plagosën në këtë betejë,Komandantin Legjendar të Brigadës së Parë Sulmuese ,burrit të shtetit,ushtarakut të zot dhe të talentuar Mehemet Shehut.