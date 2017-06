Përgatitet dosja, Ishulli i Sazanit jepet me koncesion

Përparim HALILI





Po hidhet fshehurazi në “tepsi” edhe Ishulli i Sazanit, koncesion 450 milionë euro për 30 vjet





Në 10 vitet e para, shteti nuk do marrë asnjë qindarkë nga ky koncesion, pas 10 viteve do të përfitojë 4% të fitimeve për çdo vit!





- Nëse “Rilindja” e fiton “timonin” vetëm ose vazhdon aleancën me “Republikën e Re” siç duket, siç flitet e siç pritet, do ta finalizojnë koncesionin pas shtatorit 2017.

- Nëse nuk e fiton dot “timonin” vetëm dhe i refuzohen aleancat, procedura e koncesionit do të mbyllet brenda datës 9 shtator 2017, siç veproi edhe ish-qeveria e PD gjatë periudhës korrik-shtator 2013, me “vulosjen” e shumë koncesioneve pas humbjes së zgjedhjeve parlamentare!