Pas vdekjes së Adelës, flet mikesha: E mbajte gjithë sekretin tënd…Kaq paska qenë e shkruar

Mëngjesi i sotëm ka qenë vërtet i trishtë për të gjithë pasi gazetarja dhe ish-banorja e “Big Brother”, Adela Xhamani u gjet e vdekur në shtëpinë e saj pasi dyshohet se shkak ishte atak kardiak. Mikesha e gazetares Xhamani, Dorina Mema, duke postuar foton e Adelës kujton fjalët e fundit që ajo i ka thënë në një takim pak kohë përpara se të ndahej nga jeta.

“Nuk desha kurrë të lexoja këtë lajm o Adela bukur.. mu rrotullua qielli.

Nuk ka shumë kohë që më the: më jep pak forcë borxh se dhe forca për të zgjuar dëshira për jetë më është shuar!