Pas shëtitores së Qeparoit, sot e premte, çështja Kakome në Gjykatën e Apelit Tiranë

Duket se drejtësia po merret seriozisht me problemet e trojeve bregdetare të vijës joniane. Pas çështjes së shëtitores së Qeparoit që ka filluar hetimi nga organi I akuzës , sot gjykata e apelit të Tiranës merr në shqyrtim “çështjen e përfolur Kakomea”. Banorët e Nivicë-Bubar janë ndeshur me qeveritarë të të dy spektreve të fuqishme të politikës shqiptare, PD& PS, deri në tubim dhe përballje me dhunë fizike e burgime. Por të pa ndalshëm nëkërkesat e tyre legjitime, ata sot janë përballë gjykatës së apelit në Tiranë. Pak koment , se historia dihet…

Agron MEMA