Pas largimit të Prengës - KQZ mblidhet sot për t’i dhënë mandatin e deputetit Petrit Gjonit

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mblidhet sot për ti dhënë e mandatin e deputetit të Kuvendit, kandidatit të listës shumemërore të Partisë Lëvizja Socialistë për Integrim, në Qarkun e Lezhës,për plotësimin e vakancës së shkaktuar nga largimi i deputetit të PS-së Armando Prenga





Partia Socialiste nuk ka më përfaqësues në listën e saj në qarkun e Lezhës, ndaj mandati i kalon grupit parlamentar të LSI-së, duke e çuar në 19, numrin e deputetëve në Parlament të kësaj force politike





Mandati i kalon Petrit Gjonit.





Armando Prenga dorëzoi mandatin e deputetit më 27 shkurt 2017