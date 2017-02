“Paratë ose të vramë”, 3 adoleshentë rrahin dhe kërcënojnë 17-vjeçarin, i marrin 1250 euro

TIRANË- Krimet mes adoleshentëve po shtohen gjithnjë e më shumë. Një ngjarje e pazakontë ka ndodhur në Tiranë pasditen e së hënës, ku tre 17-vjeçarë kanë dhunuar dhe kërcënuar me thikë një bashkëmoshatar të tyre, të cilit i kanë grabitur portofolin ku mbante 1250 euro.





Ngjarja ka ndodhur rreth orës 19:30, në rrugën “Ali Kolonja”, mbrapa Pallatit të Sportit “Asllan Rusi”, ku 3 të rinjtë me iniciale E. G.; K. C. dhe S. Z., i kanë vjedhur me dhunë duke e qëlluar me grusht dhe duke e kërcënuar me një thikë, portofolin me shumën 1250 euro dhe 2000 lekë, bashkëmoshatarit të tyre R. Z., 17 vjeç. “Paratë ose të vramë”, mësohet të kenë kërcënuar 3 autorët 17-vjeçarin, duke i marrë shumën e parave.

Pas ngjarjes, adoleshenti ka njoftuar menjëherë policinë e cila ka arrestuar në flagrancë E. G. dhe ka shpallur në kërkim 2 miqtë e tij. Burime nga policia thanë se autorët ishin nxënës të së njëjtës shkollë. 17-vjeçari R. Z. jetonte në Tiranë vetëm me gjyshërit pasi prindërit i kishte emigrantë.