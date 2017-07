Paditen 5 anëtarë të Gjykatës së Lartë

Banorët e Bushatit ne Shkodër kallëzuan penalisht në Prokurorinë e Përgjithshme 5 anëtarët e Gjykatës së Lartë, për shpërdorim detyre.





Të përfaqësuar nga Simon dhe Ndoc Molla ata kërkojnë që gjyqtarët, Aleksandër Muskaj, Ardian Nuni, Guxim Zenelaj, Mirela Fana dhe gjyqtarja e shkarkuar pasi u dënua për korrupsion Majlinda Andrea, të hetohen pasi kanë shkelur ligjin, duke dhëne dy vendime të ndryshme per padi me te nijetin objekt. Konflikti lidhet me ndotjen e ajrit dhe ambientit që ju shkaktojnë stallat e derrave në zonën e Bushatit te cilat jane ndërtuar 300 metra larg qendrave te banuara.