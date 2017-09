Dita e shtunë do të sjellë reshje shiu pothuajse në të gjithë territorin. Duket sikur koha do të vazhdoj me “kapriçot” e saj, kjo pasi në mesnatën e së shtunës në të gjithë territorin e vendit tonë do të nisin reshjet e shiut.

Tirana, Kruja, Lezha dhe Shkodra janë zonat ku do të ketë më shumë reshje shiu sipas Meteoalb.

Ndërsa harta e mëposhtme tregon zonat më të prekura.