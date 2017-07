Nusja donte të vdekur vjehrrin që e përdhunoi, kosi me helm u pi gabimisht nga...

Ashtu si babai një ditë më parë, edhe nëna e Elda Tanushit, nuses që u arrestua për helmimin e vjehrrës në Durrës, shprehet se ndaj të bijës është abuzuar seksualisht nga vjehrri, Eduart Stafa.

Fluturie Tanushi tregon se vajza e saj e ka bërë këtë veprim pasi ka qenë gjatë gjithë kohës nën presionin e tij, duke e kërcënuar vazhdimisht që të mos fliste. Madje, sipas nënës së 19-vjeçares, ajo ka dashur të helmojë vjehrrin, por gotën me kos e ka pirë e shoqja, Arjana, e cila është helmuar.

Megjithatë, nëna e Elda Tanushit shprehet se nuk ka asgjë me vjehrrën, dhëndrin, apo kunetërit e vajzës. Tashmë ajo kërkon që drejtësia të dënojë Eduart Stafën, për abuzimin seksual ndaj së bijës.

Sipas saj, të gjitha deklarimet që vajza ka dhënë në Polici janë provuar dhe nuk ka më asnjë dyshim që vjehrri e ka përdhunuar. “Policia i ka provuar të gjitha ato që ka deklaruar vajza ime dhe të gjitha kanë dalë të vërteta”, shprehet nëna e 19- vjeçares në një prononcim për gazetën “Panorama”.

Ndonëse nën presion të vazhdueshëm nga të afërmit që prisnin para Gjykatës së Krimeve të Rënda lirimin e Elda Tanushit, të cilët i kërkonin vazhdimisht që të mos fliste me asnjë gazetar, nëna e nuses nuk heziton të japë edhe një mesazh për krushqit.

Duke përsëritur vazhdimisht se ngjarja e ka tronditur dhe prej disa ditësh është sëmurur nga kjo histori dhe se si është përcjellë ajo në media, Fluturie Tanushi kërkon drejtësi. Në të kundërt, ajo paralajmëron që do të bëjë vetëgjyqësi, për të çuar në vend nderin e vajzës së saj. “Nëse drejtësia nuk jep fjalën e vet për atë që i ka bërë vjehrri vajzës sime, unë do ta djeg me benzinë”, shprehet ajo me një ton të ashpër.

Nena e nuses

Në një prononcim për “Panorama”, Fluturie Tanushi tregon se vajza e saj e ka kryer krimin nën presion dhe në gjendje të rënduar psikologjike si pasojë e abuzimit të vazhdueshëm që kishte nga vjehrri i saj.

“Vajza e ka pranuar atë që ka bërë. Ka pasur një hall shumë të madh që e bëri atë veprim. Por ka thënë se helmin nuk e kishte për vjehrrën, por për atë palaçon, vjehrrin, që ka abuzuar me vajzën time. Policia i ka provuar të gjitha ato që ka deklaruar vajza ime dhe të gjitha kanë dalë të vërteta”, shprehet nëna e 19- vjeçares.

Më tej, ajo thotë se nuk ka asgjë me pjesëtarët e familjes së dhëndrit, përveç vjehrrit, Eduart Stafës.

“Ai i ka bërë presion vajzës që të mos fliste. Herën e fundit që e kam parë vajzën, ka qenë bashkë me vjehrrin te shtëpia që kemi pasur ne në fshat, sepse kishim një varrim, me vdiq nusja e vëllait. Ai i është afruar në fytyrë dhe nuk e di çfarë i ka thënë, por i ka bërë presion. E kanë parë fëmijët dhe më kanë thënë”, tregon nëna e Eldës.

Më tej sqaron se tashmë po pret vajzën që t’ia sjellë Policia në shtëpi, duke nënkuptuar që nuk do ta lejojë më të bijën që të shkojë në shtëpinë e të shoqit, por do ta marrë në shtëpinë e saj.

“Unë kam 6 fëmijë. Eldën e kam të madhen. E kam si motër, si shoqe, jo vetëm vajzë”, tregon ajo, duke theksuar se sa e ka tronditur trillimi i krushqve.

Histori që sipas saj është sajuar nga vjehrri, për të fshehur të vërtetën, atë që ai vetë i kishte bërë nuses së djalit. Madje, sipas saj, është më i rëndë krimi që kanë bërë familja Stafa, kryesisht vjehrri i vajzës, sesa veprimi i të bijës që hodhi ilaç mizash në një gotë me kos.