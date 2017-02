Nuk i regjistroi automjetin në pikën kufitare, pranga policit në Shkodër

Një punonjës policie është arrestuar në qytetin e Shkodër nën akuzën e shpërdorimit të detyrës. 57-vjeçari Ruzhdi Mashku, me detyrë inspektor, u arrestua pasi sipas policisë nuk ka regjistruar në hyrje të Pikës Kufitare të Muriqanit shtetasin Altin Okaj me automjetin e tij. Nga ana tjetër Okaj u arrestua 300 metra nga pika e kalimit të kufirit Muriqan duke transportuar me mjetin e tij Ford mallra ushqimore.





Njoftimi i policisë

Sektori i Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat (SHÇBA) ka arrestuar në flagrancë punonjësin e policisë, Inspektor Ruzhdi Mashku 57 vjeç, me detyrë ndihmës specialist, kontrollor në Stacionin e Policisë Kufitare në Muriqan. Arrestimi është kryer pasi dyshohet se ka konsumuar veprën penale të ‘’Shpërdorimit të detyrës’’ në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 248 dhe 25 të Kodit Penal.