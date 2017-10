Njerëzit që hanë thonjtë duhet ta ndërpresin këtë veprim në të ardhmen. Zbulojeni!

Shumë njerëz kudo në botë, priren për të ngrënë thonjtë, në momentet kur janë të nervozuar.





Ekspertët i kanë studiuar si raste dhe kanë ardhur në disa përfundime. Sipas tyre këta persona kanë këto karakteristika të cilat do i ndihmojnë në të ardhmen e tyre. Gjithashtu nuk duhet ta marrin si diçka të tmerrshme, pasi të marrin vesh si e kanë shpjeguar ekspertët:





1. Një studim i publikuar në American Scientific ka dalë në përfundimin se këto njerëz, kanë performancën më të lartë dhe përsosmërinë.

Sipas tyre ky veprim është çrregullim i përsëritur i trupit dhe nuk duhet marrë si diçka e keqe.





2. Ka një shpjegim tjetër historik

Me sa duket ngrënia e thonjve ka edhe një shpjegim historik. Mijëra vjet më parë në Greqinë e Lashtë, filozofi Sidonius ka përmendur një burrë të quajtur Cleanthes, i cili ka pasur aftësinë të parashikojë të ardhmen duke ngrënë thonjtë e tij. Ju që bëni të njëjtën gjë, quajeni veten me fat duke u krahasuar, pse jo, edhe me këtë parashikues.





3. Nëse ju del më shumë jashtë kontrollit duhet të merrni masa