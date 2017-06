Një tablo për zgjedhjet e fundit

Bardhyl Berberi





Është e lehtë të marrësh pushtetin por e vështirë që ta mbash





Zgjedhjet e fundit në Shqipëri kanë habitur shumë njerëz, përpos atyre që i kanë paralajmëruar këto ndryshme si diçka normale që do të duhej të ndodhnin. Dhe habia më e madhe për një pjesë të madhe quhet “ Republika e re” me Lul Bashën që bëri blofin e papritur. Një humbje që e vë në dyshim të ardhmen ekzistencën e kësaj partie që ka lindur si shpresë e demokracisë këto zgjedhje treguan se ajo ka ngelur një kufomë që ka nevojë për serume …