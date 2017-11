Nesër do të lexoni/ Rritet çmimi i karburanteve

Çmimet e karburanteve kanë shënuar një rritje me rreth 5 lekë për litër ditët e fundit, duke kaluar sërish mbi 170 lekë për litër, kryesisht në zonën Tiranë-Durrës. Në disa pika, një litër naftë tregtohet aktualisht me 172 lekë, nga 167 lekë që ishte më parë, ndërsa një litër benzinë shitej me 173 lekë, nga 168 lekë. Aktorët e tregut pohojnë se dy janë arsyet e këtij shtrenjtimi:

Së pari, tarifa e rilicencimit të pikave të karburantit, e cila edhe pse u rrëzua fillimisht nga Gjykata Kushtetuese, u rivendos sërish në nivele më të ulëta, përkatësisht 3 milionë lekë për pikat e tregtimit në kryeqytet dhe 1 milion lekë në rrethe. Për Tiranën kjo tarifë filloi të mblidhej nga Bashkia pak javë më parë, në muajin shtator. Tregtuesit paralajmëruan, se ajo do të reflektohej në çmim, teksa është një tarifë që do paguhet nga konsumatori fundor. Tregtuesit, siç e argumentuan dhe në Kushtetuese, thanë se...