Nesër do të lexoni/ Korrupsioni në universitete dhe roli i pedagogëve

Këshilli Rinor i ambasadës së SHBA në Tiranë investigon gjendjen e arsimit të lartë





Raporti i Këshillit Rinor të ambasadës amerikane ka renditur disa gjetje lidhur me gjendjen e arsimit të lartë dhe korrupsionin në universitete. Në përmbledhje ky raport interpreton me anë të sondazhit këto gjetje:

1 - Pjesa dërrmuese e studentëve të Universitetit të Tiranës mendojnë se kemi të bëjmë me një rast aspak të përshtatshëm dhe aspak të justifikuar kur “pedagogu pranon dhuratë a ryshfet nga studenti” (mbi 90% e tyre shprehen se një situatë e tillë nuk është aspak e përshtatshme). Përkrah kësaj dhe në ngjashmëri, rreth 84% e të anketuarve shprehen se nuk janë aspak dakord me pohimin “është e përshtatshme që studenti të japë dhuratë apo para pedagogut”. Në këtë mënyrë, me një dallim fare të vogël, studentët e Universitetit të Tiranës “dënojnë” ashpër si marrësin (pedagogun) ashtu edhe dhënësin (studentin) në një situatë korruptive.

2 - Të dhënat e sondazhit tregojnë se studentët me mesatare të ulët (nën notën 7) janë të prirur të “tolerojnë” më shumë se shokët e tyre rastet që paraqesin situata korruptive.

3 - Rreth 18% e studentëve të Universitetit të Tiranës janë....