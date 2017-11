Nesër do të lexoni/ Hetimi i pasurive të kryebashkiakut Qazim Sejdini dhe disa pyetje “lëndë e parë” në ndihmë të prokurorisë

Pas shumë akuzash konkrete, të publikuara në media dhe të denoncuara nga qytetarë e biznese të ndryshme, lidhur me abuzimet e bëra prej kryebashkiakut të Elbasanit Qazim Sejdini gjatë ushtrimit të detyrës, me pasojë dhe bilanc vendosje pasurish të shumta, jo vetëm në Elbasan, por edhe në zona të tjera të preferuara të Shqipërisë (sipas deklaratës së pasurisë), më në fund, duket se kupola e “Rilindjes” ia ka hequr mburojën këtij pushtetari lokal, të akuzuar për shumë raste aferash korruptive e skandale të tjera, duke ia dorëzuar drejtësisë. Katër ditë më parë, prokuroria e Elbasanit, ka nisur një hetim pasuror me bazë të dhënat tatimore edhe për aktivitetet e biznesit për familjarët e kryebashkiakut Qazim Sejdini. Nisja e këtij hetimi për pasuritë e familjarëve të një kryebashkiaku, përfaqësuesi të fuqishëm të pushtetit aktual, tregon se drejtësia ka nisur të veprojë edhe mbi të paprekshmit e, nëse ky hetim ka synim zbardhjen reale të pasurive, bizneseve, llogarive bankare e pronave fizike të familjarëve të kryebashkiakut, ky hap është tregues i nisjes së pastrimit nga jeta publike e drejtuesve dhe të zgjedhurve që përdorin pushtetin për ta shtuar pasuritë personale e familjare nëpërmjet klientelizmit dhe abuzimit me tenderët, me qiratë, me shitje-blerjet, shërbimet, taksat publike, pagesat private me fondet e bashkisë. Burime nga prokuroria, thonë se shkak i përfshirjes së familjarëve të kryebashkiakut të Elbasanit, në listën e hetimit pasuror, janë pasuritë që disponon kjo familje e cila siç thonë në Elbasan, komandon gjithë qytetin, pasi ka mbështetje nga politikanë dhe shtetarë në kupolën e pushtetit! Nuk e dimë, se sa fakte abuzimi pasuror, do të zbulohen nga hetimi që ka nisur për familjen “Sejdini”, por mendojmë që në ndihmë të hetimit të pasurive të tyre, të depozitojmë disa pyetje konkrete, si kujtesë dhe “lëndë të parë” për prokurorinë! Ja pyetjet, që po bëjmë sot:

 Me çfarë aktivitetit është marrë firma “Miqësia”, roli i kryebashkiakut Qazim Sejdini, dhe përse është mbyllur?

