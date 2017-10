Nesër do të lexoni/ Ervehe Zotaj: Filozofia e qeverisë për ligjet e pronave

Anëtare e Shoqatës “Krahina Jonë” D.T.R.O.

Ervehe Zotaj

Duke dëgjuar përfaqësuesin e zellshëm të qeverisë, zotin Alket Hyseni në emisionin “Të pa ekspozuarit”, më datën 12 tetor, u ndjeva ngushtë ndaj vendosa të shpreh publikisht mendimet e mia në lidhje me argumentet që ai solli në studio.

1 – Ai këmbënguli me forcë, se qeveria e tij do që prona të shkojë tek i zoti , madje garantoi se do të shkojë patjetër!

Mua më lindin disa pyetje, përgjigjen e të cilave do t’i kërkoja prej tij:

A e ka lexuar ai ligjin nr.133/2015?

Kë quan Ai “i zoti i pronës”, pronarin para vitit 1945, pronarin e ri të krijuar nga politika e tranzicionit, apo pronarin – absolut, shtetin që i rrëmben pronat me forcë (vjedhje me ligj)?

2 – Ai sqaroi se qeveria do të krijojë fondin e tokës, me qëllim që të kompensojë pronarët, ndryshe – tha ai, qeveria nuk ka ku i gjen tokat për të bërë kompensimet.

Pyetjet e reja që më lindin, janë:

Qeveria kërkon të gjejë pronat e shtetit, të rrëmbyera me dokumente false apo kërkon të mbushë tepsinë me pronat e popullit, dosjet e të cilave po i mban peng në A.T.P. qysh prej 27 vjetësh?

Zoti Hyseni komandoi grupin e Task – Forcës (të krijuar në korrik 2014, me 9 anëtarë) për të gjetur abuzimet e bëra me pronat e shtetit apo për të regjistruar me...