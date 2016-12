Në luginën e Valbonës, pranë detit të Himarës dhe mes maleve të Kuçit

Aurora Kenga

Koordinatore Projekti







Projekti “Në zbulim të mistereve të Jugut” nisi me një udhëtim drejt Valbonës. Një grup, i përbërë nga stafi i projektit dhe i përzgjedhur nga Instituti i Librit dhe i Promocionit, përfaqësues të bashkisë së Himarës dhe sipërmarrës nga rajoni jugor, ku dimri nuk është aq i egër sa në veri, mori rrugën për t’u njohur me një zonë ku bukuria që vret apo dëbora migjeniane (ashtu si më pëlqen ta quaj) sundon krenare e madhështore mbi majat e alpeve të thepisura, me plot ngjyra, që rrethojnë rrugët e mirështruara automobilistike si për të lehtësuar sadopak të ftohtin e huaj për ne që ishim pajisur me veshjet më të ngrohta dhe me një kureshtje të madhe për të parë nga afër këtë pjesë të Shqipërisë ku mijëra turistë të huaj shkelin çdo dimër dhe që tashmë cilësohet si një histori suksesi e turizmit në Shqipëri dhe në rajon.

Pjesa më e madhe e rrugës kishte mbaruar e, për më pak se tri orë, do të arrinim në vendin për ku ishim nisur. Pas një ndalese të shkurtër për kafe e vijuam rrugëtimin tonë drejt Bajram Currit dhe më pas në hotelin ku do të qëndronim.

Në mbrëmje u mblodhëm në një odë të madhe që ngrohej nga një oxhak me një zjarr bubulak, në shoqërinë e pjatave tradicionale të zonës, vallëzimit të një grupi të rinjsh që kërcyen për kënaqësinë e ne të gjithëve e për të na uruar mirëseardhjen me valle tradicionale plot ritëm e krenari.

Mëngjesi na përfshiu në disa takime të rëndësishme me aktorë kyç të turizmit malor, për të kuptuar nga afër se si një zonë, që njëzet vjet më parë dergjej në një izolim të plotë, tashmë falë punës së banorëve të saj njeh begati dhe ka mësuar ta kthejë bujarinë e mikpritjen e saj shekullore në resorte, bujtina e qendra kulturore ku turistë nga e gjithë bota shkojnë për të shijuar qetësinë, itineraret e shumta turistike, për çdo lloj turisti, atë familjar, atë vetmitar, atë që udhëton në shoqëri dhe kërkon aventurën, përmes shtigjesh të pajisura me tabela dhe udhëzime ashtu si edhe me banorë vendas të gatshëm, për të të orientuar dhe për të të dëfryer me histori e legjenda si ciceronë të vërtetë.

Çfarë më bëri më shumë përshtypje? Dëshira që më lindi për t’u rikthyer (ndoshta jo në dimër, pasi ishte vërtet ftohtë) në pranverë, atëherë kur ujëvarat apo kataraktet, që tani kanë ngrirë, derdhen plot vrull e hare mes gjelbërimit të bjeshkëve të bekuara, atëherë kur mikja ime migjeniane i lë vend barit dhe puhizave të lehta pranverore, kur të dallohen më mirë ngjyrat e alpeve madhështore. Në kthim ndaluam për pak orë në Prizrenin e bukur, që na përshëndeti me magjinë e arkitekturës së tij mesjetare.

Pas ditëve të kaluara në Valbonë, u nisëm sërish drejt zbulimit të mistereve të Jugut. Kësaj radhe ishim edhe më shumë, së bashku me ne u nisën drejt Himarës, piktorë të mirënjohur, grupe polifonike, folklorike, grupe valltarësh nga Tropoja, deputetë, ashtu si edhe specialistë në fushën e turizmit, përfaqësues të vetë Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, të gjithë me qëllimin për të ndërtuar një zjarr bubulak bisedimesh, në zemër të bashkisë së Himarës.

Në Himarë ishte ngrohtë, dielli shkëlqente dhe deti nuk përplasej me furi në breg, por i lëshonte qetë-qetë dallgët e tij. Festa filloi, miqtë nga Tropoja hodhën vallen e Tropojës, buzë detit, mikpritësit nga Himara e Piluri, kënduan këngë polifonike, një prej trashëgimive tona kulturore më autentike edhe sipas UNESCO-s. Në stendat e ngritura në kuadër të këtij aktiviteti u vendosën piktura, punime artizanale, si qëndisma, prodhime vendase, si vaj, verë, mjaltë etj. Mes panelit të diskutimeve dhe stendave u shtrua një banket i larmishëm me ushqime tipike të zonës, për kënaqësinë e gjithë të pranishmëve.

Në telajot e piktorëve janë hedhur bukuritë natyrore të kësaj zone, të cilën turizmi veror detar e gjen të përfshirë mes rrëmujës, trafikut, muzikës së lartë të lokaleve si në ditët e nxehta po ashtu edhe në netët e freskëta, për ta lënë më pas gjatë gjithë periudhës tjetër në heshtje dhe qetësi. Ndaj dhe ky projekt kishte si qëllim, hartimin apo ravijëzimin e disa mundësive për t’i dhënë turistit të kësaj zone mundësinë për ta shijuar atë jo vetëm gjatë beharit, por në 365 ditët e vitit. Siç thotë një shprehje e vjetër popullore, po nuk qe mirë me veten, nuk ke si të jesh mirë me të tjerët. Ndaj dhe të parët që provuam disa nga pikat kyçe që mund të ofrojë turizmi në këtë zonë ishim ne, ideuesit e këtij projekti, përfaqësues nga Ministria, që na mbështetën, miq të tjerë të sipërpërmendur dhe popullsia lokale, në Himarë e në Kuç, që bashkë me ne kërceu, ngriti dolli dhe shqetësime e shpresa për të ardhmen e zonës së tyre, këndoi dhe ofroi me bujari pjatat tradicionale vendase, verën e rakinë e mirë, qëndismat dhe kostumet popullore dhe mikpritjen e bujarinë që karakterizon kombin tonë.

Një nga momentet më emocionuese për mua ishte spektakli i shkollës “Memo Meto” në Kuç, gjatë të cilit drita që shkëlqente në sytë e fëmijëve, të cilët recituan e kënduan për ne, në një koncert që më solli ndër mend fëmijërinë, më bëri të harroj krejtësisht frikën e rrugës mes maleve.

Nga ky udhëtim përmes tri qendrave kryesore të parashikuara në projekt, Valbonës, Himarës dhe Kuçit, një prej fshatrave që përshkruhet në 30 librat e hartuar nga historiani i mirënjohur Irakli Koçollari e promovuar në të gjitha këto takime, mësuam se ne kemi burimet e duhura për të plotësuar nevojat e turistit në 365 ditë të vitit, dhe me punë e vullnet mund të përmirësojmë nyjat që lidhin këto resurse për të ndërtuar një ofertë cilësore turistike që do të ndihmojë strategjinë për të kthyer Shqipërinë në një destinacion të rëndësishëm turistik. Pasi ne mund të strehojmë të gjithë llojet e turistëve, nga ai aventurier, që ecën me çantën në shpinë dhe lëviz me autostop, tek ai familjari që shëtit me shtëpi lëvizëse (roulotte), te grupet shoqërore, në zbulim të mistereve që trevat tona kanë ende për të na zbuluar, te turisti kulturor, i cili tashmë, falë këtyre librave, mund të gjejë një numër të konsiderueshëm sitesh arkeologjike, kisha e shtëpi-muze, por edhe për atë turistin e lodhur nga rutina dhe e përditshmja që kërkon të gjejë pak qetësi, mes luginës së Valbonës apo pranë detit të Himarës, por edhe pranë maleve të Kuçit.