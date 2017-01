Ndodh në Elbasan, 100 persona mashtrohen për tu punësuar jashtë Shqipërisë. Ja sa paguan







Një 46-vjeçar do të hetohet nga policia e Elbasanit pasi ka mashtruar një person për ti siguruar një vend pune jashtë vendit.



Burime zyrtare të policisë së Elbasanit, bëjnë të ditur se A. O nga Kavaja, në bashkëpunim me A. Rr., nga Tirana, i shpallur në kërkim, kanë mashtruar rreth 100 persona duke u marrë nga 500 euro secilit, në total 50 mijë euro, duke i premtuar se do i dërgonin në Kazakistan për të punuar.



Hetimet kanë nisur pas denoncimeve të mbëritura në komisariat. Ndaj dy personave rëndon akuza e mashtrimit.