Ndarja nga jeta e Dritëro Agollit, detajet për homazhet

Kolosi i letrave shqipe, Dritëro Agolli u nda sot nga jeta në moshën 85-vjeçare, pas një sëmundje në mushkëri që e shoqëroi gjatë 20 viteve, duke e munduar më së shumti këto 9 ditët e fundit kur edhe u detyrua të qëndronte në spital.





Rreth orës 21:00 të mbrëmjes së sotme trupi i tij u kthye në banesë, aty ku familjarët, të afërmit e miqtë do ta shohin për të fundit herë, ndërsa është parashikuar edhe një ceremoni homazhesh për ditën e dielë.





Bëhet me dije se homazhet për të do të zhvillohen tek Pallati i Kongreseve në orën 10:30 deri në 13:00 të së dielës.





Më herët, ministrja e Kulturës, Mirela Kumbaro tha se pikërisht për ceremoninë e përcjelljes së tij ishte ngritur një komision i posaçëm për të përcjellë me dinjitet shkrimtarin e madh.