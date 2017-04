Mister shkaqet/ Trupat e dy peshkatarëve italianë gjenden në ujërat e Vlorës (Emrat)

Trupat e pajetë të dy peshkatarëve italianë anë gjetur në bregdetin shqiptar. Mediat italiane raportojnë se trupat e pajetë u identifikuan nga familjarët e tyre. Dy viktimat janë, 48-vjeçari Sante Lanzilloti dhe 46-vjeçari Francesko De Blasi, të dy peshkatarë amatorë nga Carovino e Brindisi.





Sante Lanziloti u identifikua nga djali përmes një tatuazhi.





Dy peshkatarët italianë rezultonin të zhdukur që prej 15 marsit, datë kur ishin nisur nga porti i Torre Santa Sabina.





Dy trupat që u gjetën në bregdet u dërguan në morgun e Tiranës, dhe më pas do të dërgohen në Itali për hetime të mëtejshme.