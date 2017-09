MINE PEZA, NJË NËNË, NJË HEROINË

Nga Mehmet ÇELMETA, nip i heroinës





-Ra dëshmore më 17 shtator 1942-





Mine Peza lindi në vitin 1885, në Ndroq të rrethit Tiranë, nga një familje patriotike të Alhysve, familje e varfër, por me shpirt atdhetar. Të parët e saj kanë urryer regjimin shtypës e shfrytëzues, të Turqisë. Në luftën e parë botërore, i vetmi vëlla që pati, ra dëshmor duke luftuar kundër pushtuesve serbë. Minja në rininë e saj u rrit e u edukua me dashurinë për Atdheun, dhe urrejtjen për shtypësit e shfrytëzuesit, të cilët me reprezaljet që përdoreshin kundër katundarëve për të paguar taksat, duke i lënë pa bukë në vatër. Minja u martua me Miftar Bilalin nga Peza e Vogël, dhe ky me prejardhje familjare atdhetare që punonte për bukën e gojës. Së bashku me Minen lindën dhe rritën tre fëmijë; një djalë dhe dy vajza. Minja ishte një grua punëtore, mjaft pritëse, bujare e dashur dhe gojëmbël me bashkëfshatarët dhe me miqtë e shoqet, e shkathët dhe e zgjuar; ishte shumë e gjindshme në fatkeqësi dhe në gëzime. Të gjithë fshatarët e Pezës së Vogël, por edhe fshatrave të tjera e donin dhe e respektonin si bijën e tyre. Mine Peza, për arësye se nuk po përballonte dot jetën në fshat erdhi në Tiranë. Këtu në Tiranë u lidh me komunistët, gratë antifashiste dhe të rinj ilegalë që luftonin pushtuesit italianë dhe spiunët e tyre. Shtëpinë ku banonte e ktheu në bazë të sigurt për ilegalët, dhe fshihte aty te rinjtë e të rejat që ndiqeshin e spiunoheshin nga bashkëpunëtorët e fashizmit. Ajo ka qenë njohur me shoqet si; Nexhmije Xhuglini, Meriban Najdeni, Bije Vokshi, e të tjera gra antifashiste. Ajo ka fshehur dhjetëra të plagosur dhe është kujdesur për t’i kuruar sa më shpejt. Për këtë aktivitet patriotik është kontrolluar disa herë nga fashistët, por me shkathtësi ajo jua ka hedhur atyre. Minja, i shoqi Miftari, djali Qazimi, vajzat Shaja, Feridja, të gjithë u përfshinë duke marrë pjesë në LANÇ, deri në çlirimin e plotë të Shqipërisë. Djali i saj Qazimi ra dëshmor si partizan i batalionit partizan të Pezës më 5 nëntor 1943 në Qafën e Kallmit në përpjekje me gjermanët. Minja mori pjesë në të gjitha demonstratat antifashiste që organizoi qarkori i PKSh i Tiranës.





Demonstrata antifashiste e grave të Tiranës, 17 shtator 1942