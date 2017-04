Për shkak të investimeve që po bëhen në rrjet, nesër, me datë 13 prill, një zonë e Tiranës nuk do të ketë energji elektrike. Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike ka bërë të ditur që dritat do të mungojnë në orarin 08.30-13.00, pjesërisht në zonën e Tiranës së Re.