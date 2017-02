Merrni masat! Këto janë zonat e Tiranës që nuk do kenë energji elektrike nesër

Si rezultat i punimeve në disa kabina elektrike, disa zona të kryeqytetet nuk do të kenë energji elektrike nesër. Ndërprerjet do të zgjasin nga ora 09:30 në 15:30 në zonat si më poshtë: Njoftim për abonentët e Tiranës: Në kuadër të investimeve në modernizimin e kabinave, sipas grafikut, nesër datë 14 shkurt, do punohet në 6 kabina, gjatë intervalit të kohës 09.30 - 15.30 Zonat që preken nga stakimi i energjisë për qëllim të këtyre punimeve, sipas kabinës, janë: 1. Kabina "Grigor Heba 3" Pjeserisht rruga "Grigor Heb" 2. Kabinat "Materniteti i Vjeter" dhe "Petal". Zona pa energji, "Bulevardi Zogu 1" pjeserish, prane Maternitetit te Vjeter dhe rruga "Medar Shtylla" pjeserisht. 3. Kabina "Tekno Projekt". Zona pa energji, prane Zogut te Zi pjeserisht. 4. Kabina "Qemal Stafa 1" . Zona pa energji, rruga "Qemal Stafa", 5. Kabina "Izraeli 4" Zona pa energji, prane Fushes se Aviacionit, pjeserisht.